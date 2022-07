Risparmio energetico: questo è l’unico orario perfetto per questi elettrodomestici (Di lunedì 25 luglio 2022) L’asciugatrice è fra gli elettrodomestici che consumano più energia: con questo piccolo accorgimento potremo risparmiare denaro in bolletta L’asciugatrice è uno degli elettrodomestici che in questi anni ha riscosso molto successo e soddisfazione da parte di chi lo ha comprato. Non tutti, infatti, hanno la possibilità di stendere i panni in casa e quindi c’è chi opta per questa macchina. Possiamo dire che oltre ad essere comoda in inverno dove c’è più difficoltà ad asciugare il bucato è utile anche in estate, per evitare che i panni si secchino a causa del sole o perdano il loro colore. A questo però va aggiunto anche un piccolo problema: ovvero l’elevato consumo di energia che l’elettrodomestico ha. Ecco a voi alcuni suggerimenti su come poter risparmiare. come risparmiare energia in ... Leggi su formatonews (Di lunedì 25 luglio 2022) L’asciugatrice è fra gliche consumano più energia: conpiccolo accorgimento potremo risparmiare denaro in bolletta L’asciugatrice è uno degliche inanni ha riscosso molto successo e soddisfazione da parte di chi lo ha comprato. Non tutti, infatti, hanno la possibilità di stendere i panni in casa e quindi c’è chi opta per questa macchina. Possiamo dire che oltre ad essere comoda in inverno dove c’è più difficoltà ad asciugare il bucato è utile anche in estate, per evitare che i panni si secchino a causa del sole o perdano il loro colore. Aperò va aggiunto anche un piccolo problema: ovvero l’elevato consumo di energia che l’elettrodomestico ha. Ecco a voi alcuni suggerimenti su come poter risparmiare. come risparmiare energia in ...

selectra_net : RT @SkyTG24: Le bollette sono in aumento a causa del rincaro sui prezzi energetici, ma un uso intelligente degli elettrodomestici può aiuta… - Valelapena_ : Questa fase dell’anno in cui vado in risparmio energetico su tutto, desiderando le ferie come un’oasi nel deserto. - Liberoarbitrio : RT @LuMo71: Come fanno quegli autori a costruire uno scenario di risparmio energetico per una società da 1000W? Esaminiamo i parametri (ne… - Liberoarbitrio : RT @LuMo71: Vi domanderete, ma se è tecnicamente possibile uno scenario di risparmio energetico dimezzato non sarebbe questo da preferire?… - Liberoarbitrio : RT @LuMo71: Sempre le stesse storie decontestualizzate di mafia-corruzione-speculazione, senza un approfondimento dei numeri in gioco. Sem… -