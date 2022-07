egazette1 : Lo stop al #gas russo. Riparte il #NordStream, ma il ricatto rimane. #Mosca parla di manutenzione necessaria, ma gl… - Yogaolic : Nel frattempo riparte la solita storiella dello spread ai tg che deve ‘terrorizzare’ le caprette che attendono a ca… -

ilGiornale.it

Nel frattempo, sale la sensazione che sarà assai difficile liberarsi dalsull'energia, una ... Lo spreadstamane da 203 punti: Il rendimento del Btp sale stamane al 3,29%, poco più del ...... ma non subito In Russia Renault passa allo stato, che non sa bene cosa farsene Si. Con un ... sostenuto dalle entrate petrolifere e del gas, nonché dalsui cereali. Una crisi che, ... Riparte il ricatto russo: tagli al gas, vola il prezzo. E l'Ue si prepara al peggio Gazprom torna a tagliare il gas al 20%. Domani il consiglio europeo sul taglio dei consumi. Per l'Europa è vietato sbagliare ..."Nessun ricatto", nelle rassicurazioni del Cremlino. Ma per i governi europei si tratta solo di tattica. È l’alba quando i rubinetti del Nord Stream 1 si riaprono e, dopo una manutenzione lunga dieci ...