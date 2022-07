Rincari energia in Toscana | stangata da oltre 7 miliardi l' anno per le imprese

(Di lunedì 25 luglio 2022) La regione è quinta in Italia per gli aumenti di gas e luce secondo la stima della Cgia di Mestre. "Unica soluzione l'introduzione a livello europeo di un tetto al prezzo del ...

... ma richiede anche molta, andando a impattare negativamente sulle bollette. Un ulteriore costo, quindi, che si aggiunge ai recentie porta i cittadini a pensare a metodi alternativi ...Nel nostro Paese si arriva a un totale di 282.000 capi allevati. Da alcuni mesi, con gli aumenti delle materie prime, in particolare cereali e foraggi che servono a preparare l'alimentazione di qualit ...