Rifiuti Roma, nuova interdittiva antimafia per l’azienda che gestisce la discarica di Albano. E Gualtieri cerca soluzione per lo smaltimento (Di lunedì 25 luglio 2022) Una nuova interdittiva antimafia riapre la partita per la risoluzione dell’emergenza Rifiuti a Roma. Il prefetto di Latina, Maurizio Falco, ha emesso un nuovo provvedimento nei confronti della Ecoambiente srl, la società – riconducibile all’ex re dei Rifiuti Romani, Manlio Cerroni – che gestisce la discarica di Albano, ai Castelli Romani, che da un anno e mezzo riceve l’immondizia della Capitale. Il commissariamento operato nelle scorse settimane, tuttavia, dovrebbe consentire di non bloccare il conferimento dei Rifiuti. Roberto Gualtieri, da quasi un anno sindaco di Roma, è però a caccia di una soluzione per superare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Unariapre la partita per la ridell’emergenza. Il prefetto di Latina, Maurizio Falco, ha emesso un nuovo provvedimento nei confronti della Ecoambiente srl, la società – riconducibile all’ex re deini, Manlio Cerroni – cheladi, ai Castellini, che da un anno e mezzo riceve l’immondizia della Capitale. Il commissariamento operato nelle scorse settimane, tuttavia, dovrebbe consentire di non bloccare il conferimento dei. Roberto, da quasi un anno sindaco di, è però a caccia di unaper superare ...

sbonaccini : @ettore_licheri Per quale motivo i rifiuti prodotti a Roma non volete smaltirli nel vostro territorio ma pretendete… - fattoquotidiano : Gualtieri: “Tra 2 anni Roma pulita come un borgo del Trentino, tra una settimana emergenza rifiuti superata. In aut… - marcodimaio : Questa la situazione in molte città dell’Ucraina stanotte. E Italia rischiamo di perdere un premier solido, autorev… - Massimo22185550 : RT @fattoquotidiano: Rifiuti Roma, nuova interdittiva antimafia per l’azienda che gestisce la discarica di Albano. E Gualtieri cerca soluzi… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Rifiuti Roma, nuova interdittiva antimafia per l’azienda che gestisce la discarica di Albano. E Gualtieri cerca soluzi… -