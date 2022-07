Ricomponiamoci come il cannolo

(Di lunedì 25 luglio 2022) I frequentatori più assidui dei ristoranti non potranno fare a meno di notare menu sempre più ordinari e ripetitivi, accomunati dallo slogan “tradizione e innovazione”. Uovo poché. Carbonara a modo mio. Tataki di tonno in crosta di sesamo. All’ennesimo “scomposto“ Lorenzo Biagiarelli, food blogger nemico degli integralismi culinari, conia il ristorante “Sui.generis”manifesto della banalità imperante nei menu contemporanei di tanti, troppi, ristoranti italiani (o aspiranti tali): «Rispetto della materia prima, attenzione alla stagionalità e al territorio, radici nella tradizione ma con uno sguardo alla contemporaneità e, perché no, al futuro». Il post fa certamente sorridere, forse un po’ meno i ristoratori che si sentono colpiti nel vivo, ma fa sorgere, con irriverente simpatia, una questione di fondo ben più interessante. Perché chef e ...

