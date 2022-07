Ricerca tramite immagine per trovare foto simili (Google e altri siti) (Di lunedì 25 luglio 2022) Una delle funzionalità più interessanti di Google è la Ricerca tramite immagini, che permette di trovare le immagini simili o identiche a una che abbiamo noi e che usiamo per la Ricerca. Lo scopo di questo tipo di Ricerca non è soltanto quello di trovare immagini simili, ma anche quello di scoprire se una foto è vera oppure se una nostra fotografia è stata usata senza il nostro permesso da qualche sito web oppure anche per cercare di capire cosa sia l'oggetto ritratto in foto (per esempio il nome di un monumento o l'artista di un quadro), identificare che posto sia, o anche per riconoscere una persona. Nella seguente guida vi mostreremo come usare la Ricerca delle ... Leggi su navigaweb (Di lunedì 25 luglio 2022) Una delle funzionalità più interessanti diè laimmagini, che permette dile immaginio identiche a una che abbiamo noi e che usiamo per la. Lo scopo di questo tipo dinon è soltanto quello diimmagini, ma anche quello di scoprire se unaè vera oppure se una nostragrafia è stata usata senza il nostro permesso da qualche sito web oppure anche per cercare di capire cosa sia l'oggetto ritratto in(per esempio il nome di un monumento o l'artista di un quadro), identificare che posto sia, o anche per riconoscere una persona. Nella seguente guida vi mostreremo come usare ladelle ...

