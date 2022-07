Retroscena – Nervosismo nel centrodestra: Meloni sfonda nei sondaggi, Lega e Fi giù (e non mollano sul candidato premier) (Di lunedì 25 luglio 2022) Succederà tutto in tv, tra le 20 e le 20 e 30. Al Tg5 Giorgia Meloni, in un’intervista già registrata, dirà che se nel centrodestra non avrà senso fare un governo insieme se non ci si riuscirà nemmeno a mettere d’accordo prima del voto (come avvenne nelle elezioni passate) sul nodo di scegliere il candidato premier. Contemporaneamente il Tgla7 mostrerà i primi sondaggi post scioglimento delle camere: secondo quanto siamo in grado di anticipare, Fratelli d’Italia sarà indicata al 25%, in forte crescita, oltre il doppio della Lega, indicata in netto ripiegamento al 12.4%, con Forza Italia pure in calo al 7,1%. Situazione non propizia per le due forze dell’ormai ex “centrodestra di governo”, che come è noto temporeggiano su modi e tempi della scelta del ... Leggi su open.online (Di lunedì 25 luglio 2022) Succederà tutto in tv, tra le 20 e le 20 e 30. Al Tg5 Giorgia, in un’intervista già registrata, dirà che se nelnon avrà senso fare un governo insieme se non ci si riuscirà nemmeno a mettere d’accordo prima del voto (come avvenne nelle elezioni passate) sul nodo di scegliere il. Contemporaneamente il Tgla7 mostrerà i primipost scioglimento delle camere: secondo quanto siamo in grado di anticipare, Fratelli d’Italia sarà indicata al 25%, in forte crescita, oltre il doppio della, indicata in netto ripiegamento al 12.4%, con Forza Italia pure in calo al 7,1%. Situazione non propizia per le due forze dell’ormai ex “di governo”, che come è noto temporeggiano su modi e tempi della scelta del ...

