Renato Brunetta risponde a Marta Fascina: "Non tutti nascono alti e belli"

A Mezz'ora in più la risposta del Ministro Renato Brunetta non ci sta e risponde a Marta Fascina. La compagna di Berlusconi, come tanti prima di lei, ha sbeffeggiato sui social il Ministro e la sua altezza. Renato Brunetta ha così risposto a Mazz'Ora in Più da Lucia Annunziata.

Marta #Fascina offende #Brunetta dandogli del "nano", poi riprende la mano di suo "marito" diversamente alto. — Giulia Cortese (@GiuliaCortese1) July 24, 2022

«È una vita che io vengo violentato per la mia altezza, bassezza. Mi dicono tappo o nano. Definizioni per cui ho sofferto, e continuo a soffrire. Col passare degli anni non mi è passata. Sdogano questo termine su di me, perché essere violentato a parole da Marta ...

