Regalo unico di un’azienda italiana alle famiglie dei propri dipendenti

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 25 luglio 2022) Quella che stiamo vivendo è senza dubbio una delle estati più difficili della storia recente. Le ripercussioni della guerra in corso in Ucraina stanno causando un aumento dell’inflazione mai visto prima: gli italiani sono costretti a fare i conti con un carrello della spesa sempre più caro, a cui si aggiungono gli aumenti senza precedenti del costo del gas e dei carburanti. La difficile estate delleitaliane e il gesto dell’azienda Sotto l’aspetto climatico il quadro pare quanto mai drammatico, con una crisi idrica che nel nostro Paese non si registrava da oltre 70 anni: l’emergenza siccità non accenna ad attenuarsi, molti corsi d’acqua sono stati completamente prosciugati e l’rta rossa per le altre temperature viene lanciata ogni giorno in decine di città da Nord a Sud. A fare da cappello a questa difficilissima situazione c’è la lotta ...