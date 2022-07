(Di lunedì 25 luglio 2022) Calcio&Finanza ha riportato il documento con cui Red Bird, fondo di Gerry Cardinale e prossimo al closing per l'acquisizione del, ha risposto all'ottenimento del via libera per...

Milan News

... chealle accuse di Blue Skye - società di Salvatore Cerchione e Gianluca D'Avanzo - sulle cause intentate da quest'ultima in relazione alla cessione del Milan aCapital . Questione ...... l'attuale CEO Gazidis, che rappresenta Elliott, o Gerry Cardinale, proprietario diQuanti saranno gli uomini di Elliott nel prossimo CdA del Milan: 5 come ha scritto l'Equipe o 2 come ha ... RedBird risponde a Blue Skye: "Tentativo di trarre profitto dall'acquisto del Milan" Il fondo ancora proprietà del Club risponde alle accuse del fondo di minoranza alle accuse riguardanti la cessione del club a Red Bird. Continua la diatriba tra il fondo di maggioranza, e attualmente ...