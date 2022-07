infoitsport : RedBird risponde a Blue Skye: 'Tentativo di trarre profitto dall'acquisto del Milan' - infoitsport : Cessione Milan, RedBird risponde a Blue Skye: “Vuole alzare il prezzo” - MilanPress_it : RedBird risponde a Blue Skye: “Vuole interrompere e aumentare i costi della cessione del Milan” - AMinghetti : RT @CalcioFinanza: [DOCUMENTI] #RedBird risponde alle accuse di Blue Skye: «Vogliono alzare il prezzo del #Milan» - sportli26181512 : Milan, RedBird risponde alle accuse di Blue Skye: 'Mosse frivole e vessatorie, vogliono solo guadagnarci di più': R… -

'La sua figura è praticamente irrilevante per le affermazioni nelle cause in Lussemburgo [...]non aveva obblighi contrattuali nei confronti di Blue Skye e non ha conoscenza diretta dei ...... chealle accuse di Blue Skye - società di Salvatore Cerchione e Gianluca D'Avanzo - sulle cause intentate da quest'ultima in relazione alla cessione del Milan aCapital . Questione ...RedBird, il fondo di Gerry Cardinale che ha acquistato il Milan, ha il suo bel da fare per rispondere alle istanze di Blue Skye, socio di minoranza del club, in merito alla transizione. Di seguito la ...Calcio&Finanza ha riportato il documento con cui Red Bird, fondo proprietario di Gerry Cardinale e prossimo al closing per l'acquisizione del Milan, ha risposto all'ottenimento ...