Red Bull Solo Q: il 19enne "Suru" vince le finali italiane del torneo 1v1 di League of Legends – intervista (Di lunedì 25 luglio 2022) Domenica 3 Luglio si è tenuta, presso Combo Milano, la finale nazionale del Red Bull Solo Q di League of Legends. Si tratta di un torneo dal format particolare, che consente ai giocatori amatoriali di sfidarsi in scontri 1v1. A vincere il Red Bull Solo Q è stato Edoardo "Suru" Surugiu, 19enne giocatore di Brugherio (MB), il quale è riuscito a farsi strada tra diversi ed agguerriti avversari nella versione speciale della mappa Abisso Ululante, riuscendo a gestire al meglio la scelta del campione, i tempi e la gestione delle ondate, uscendone vincitore ed aggiudicandosi l'accesso ai Play-Off Europei per giocarsi il tutto per tutto e cercare di portare l'Italia alle finali mondiali.

