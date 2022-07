Realacci | “Scommettere su ambiente significa anche creare lavoro”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – “I problemi ambientali sono seri. Siamo in un’estate caldissima. Uno dei problemi che dobbiamo fronteggiare oltre alla pandemia, oltre alla guerra, oltre alla crisi economica provocata dall’aggressione di Mosca all’Ucraina, è quello della siccità, del gran caldo che sta provocando in tutto il mondo problemi serissimi”. Così Ermete, presidente di Fondazione Symbola e della Giuria del Premio Demetra. “C’è un’oggettività di tutti questi problemi, ma noi siamo umani, non siamo perfetti. La maniera in cui percepiamo queste cose e reagiamo dipende molto da come si muovono i nostri sentimenti, le nostre aspirazioni, le nostre speranze – spiega a margine della consegna dei Premio – Tutto ciò non è determinato solo dalla razionalità, è determinatodalle speranze, dalle suggestioni, dal legame che abbiamo con la nostra cultura”. ...