ilSaronno : Racket del calcestruzzo e delle aste: 11 misure cautelari tra Saronno, Cislago e Reggio Calabria - SkyTG24 : Saronno, racket del calcestruzzo: eseguite 11 misure cautelari - GazzettaDelSud : ?? #Racket del #calcestruzzo, 11 misure cautelari a #Saronno: legami con la #ndrangheta. - CN24_tv : Il racket del calcestruzzo e delle aste all’ombra della ‘ndrangheta, sei arresti nel Varesotto ??? QUI ?… - GiornaleLORA : Carabinieri: Racket del calcestruzzo e delle aste immobiliari, 11 misure cautelari in provincia di Varese Video -

Gazzetta del Sud

calcestruzzo e delle aste immobiliari nel Saronnese. I carabinieri danno esecuzione a 11 misure cautelari tra arresti in carcere e ai domiciliari, divieti di dimora e obblighi di ...Sotto la lente degli investigatori il "calcestrutzzo ": una serie di lavori realizzati da aziende nel mondo dell'edilizia emovimento terra controllate da affiliati. Il modus operandi ... Racket del calcestruzzo, 11 misure cautelari a Saronno: legami con la 'ndrangheta Milano - Undici misure cautelari, di cui cinque in carcere, per un presunto giro di racket nel calcestruzzo e nelle aste immobiliari a Saronno, in provincia di Varese, sono state eseguite dai Carabini ...Si tratta di un gruppo di imprenditori e professionisti operanti nel settore edilizia e movimento terra, residenti nel Varesotto, alcuni originari di Reggio Calabria e ritenuti legati alla 'ndrangheta ...