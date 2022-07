Quale futuro per Petagna? L’annuncio di Galliani spiazza il Napoli (Di lunedì 25 luglio 2022) Il calciomercato è ormai entrato nel vivo e molte squadre hanno già rinforzato la propria rosa. Continua però il lavoro delle società per completare le proprie rose a disposizione. Tra le società più avanti con il mercato c’è sicuramente il Monza, squadra neopromossa in Serie A che proprio quest’anno giocherà la sua prima storica stagione nella massima serie. La squadra lombarda, gestita dalla coppia Berlusconi–Galliani, ha già messo a segno acquisti davvero importanti: Caprari e Pessina su tutti. I brianzoli sono alla ricerca di un attaccante e il nome più caldo in questi ultimi giorni sembra essere quello di Andrea Petagna, centravanti del Napoli che nelle ultime stagioni ha trovato poco spazio tra le fila dei partenopei. Petagna (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Tuttavia, arriva una clamorosa ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 25 luglio 2022) Il calciomercato è ormai entrato nel vivo e molte squadre hanno già rinforzato la propria rosa. Continua però il lavoro delle società per completare le proprie rose a disposizione. Tra le società più avanti con il mercato c’è sicuramente il Monza, squadra neopromossa in Serie A che proprio quest’anno giocherà la sua prima storica stagione nella massima serie. La squadra lombarda, gestita dalla coppia Berlusconi–, ha già messo a segno acquisti davvero importanti: Caprari e Pessina su tutti. I brianzoli sono alla ricerca di un attaccante e il nome più caldo in questi ultimi giorni sembra essere quello di Andrea, centravanti delche nelle ultime stagioni ha trovato poco spazio tra le fila dei partenopei.(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Tuttavia, arriva una clamorosa ...

