Quale futuro per i sindacati? Il caso Australia può servire anche all’Italia (che ha sigle forti) (Di lunedì 25 luglio 2022) di Luca M. Esposito Da sempre l’Australia viene percepita in Italia come una terra esotica e lontana. E questo nonostante le centinaia di migliaia di italiani che vivono in quella parte di mondo e le migliaia di giovani che lì sono emigrati negli ultimi quindici anni. Non molti sanno però che in Australia sono accaduti eventi che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia delle società occidentali e che ancora oggi continuano ad avere un influsso enorme nella vita quotidiana di tutti noi. È a Melbourne, infatti, che per la prima volta nella storia, tra il 1856 e il 1874, il movimento dei lavoratori riuscì a conquistare la giornata di 8 ore, aprendo una strada che venne poi percorsa con fatica in tutto il resto del mondo. Le lotte di quei giorni furono un pilastro per lo sviluppo della stessa cultura Australiana, caratterizzata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) di Luca M. Esposito Da sempre l’viene percepita in Italia come una terra esotica e lontana. E questo nonostante le centinaia di migliaia di italiani che vivono in quella parte di mondo e le migliaia di giovani che lì sono emigrati negli ultimi quindici anni. Non molti sanno però che insono accaduti eventi che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia delle società occidentali e che ancora oggi continuano ad avere un influsso enorme nella vita quotidiana di tutti noi. È a Melbourne, infatti, che per la prima volta nella storia, tra il 1856 e il 1874, il movimento dei lavoratori riuscì a conquistare la giornata di 8 ore, aprendo una strada che venne poi percorsa con fatica in tutto il resto del mondo. Le lotte di quei giorni furono un pilastro per lo sviluppo della stessa culturana, caratterizzata ...

