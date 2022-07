PS5: Sony ha registrato un nuovo modello della console? (Di lunedì 25 luglio 2022) Sony avrebbe intenzione di far uscire un nuovo modello aggiornato di PS5, almeno in base a quanto reso noto di recente in Giappone Sembra che Sony abbia registrato un nuovo modello di PS5 in Giappone: la società ha ricevuto la certificazione di progettazione ad aprile per un dispositivo CFI-1200 che utilizza apparecchiature radio aggiornate. Questa approvazione è probabilmente riferibile alla console ammiraglia della casa nipponica; Sony utilizza infatti solitamente uno schema di numerazione che appare come CFI-1XXX. PS5: il nuovo modello sarà una revisione “modesta” di quello attuale? Dopo aver ricevuto la certificazione ad aprile dal Ministero degli Affari Interni e delle ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 25 luglio 2022)avrebbe intenzione di far uscire unaggiornato di PS5, almeno in base a quanto reso noto di recente in Giappone Sembra cheabbiaundi PS5 in Giappone: la società ha ricevuto la certificazione di progettazione ad aprile per un dispositivo CFI-1200 che utilizza apparecchiature radio aggiornate. Questa approvazione è probabilmente riferibile allaammiragliacasa nipponica;utilizza infatti solitamente uno schema di numerazione che appare come CFI-1XXX. PS5: ilsarà una revisione “modesta” di quello attuale? Dopo aver ricevuto la certificazione ad aprile dal Ministero degli Affari Interni e delle ...

