Primo Municipio – Santoloce (Pd): “Ecco le iniziative rivolte all’invecchiamento Attivo e alle visite Culturali” (Di lunedì 25 luglio 2022) “Partiamo da oggi, potenziando le Azioni rivolte agli Anziani del Nostro Municipio, con i Fondi del Dipartimento Politiche Sociali. Verranno comunicati alle Farmacie ai Medici di Medicina Generale, oltre ai Centri Anziani. A Breve potenzieremo anche le iniziative rivolte all’invecchiamento Attivo e alle visite Culturali rivolte alla Terza età! #nessunorestaindietro!” Così la consigliera del Pd del Primo Municipio Claudia Santoloce, presentando – come abbiamo già avuto modo di anticipare nei gironi scorsi – il quadro delle iniziative estive rivolte agli anziani dei quartieri romani, spesso costretti a restare chiusi ... Leggi su italiasera (Di lunedì 25 luglio 2022) “Partiamo da oggi, potenziando le Azioniagli Anziani del Nostro, con i Fondi del Dipartimento Politiche Sociali. Verranno comunicatiFarmacie ai Medici di Medicina Generale, oltre ai Centri Anziani. A Breve potenzieremo anche lealla Terza età! #nessunorestaindietro!” Così la consigliera del Pd delClaudia, presentando – come abbiamo già avuto modo di anticipare nei gironi scorsi – il quadro delleestiveagli anziani dei quartieri romani, spesso costretti a restare chiusi ...

