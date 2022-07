Presentato in anteprima all’Isola del Cinema il film “Brividi d’autore” con Maria Grazia Cucinotta (Di lunedì 25 luglio 2022) Si tratta di un’opera Cinematografica a episodi, di genere noir, nel quale la bellissima attrice siciliana, lanciata dal compianto Massimo Troisi, è affiancata da Franco Oppini, Emy Bergamo, Gioia Scola, Adolfo Margiotta, Nicholas Gallo, Chiara Campanella, Nadia Bengala con la partecipazione straordinaria di Sebastiano Somma. Una produzione di Sergio De Angelis per Cinemusa/Cinedea, col contributo artistico di Angelo Bassi e distribuzione Parker film. È la storia di una stramba regista fuori dagli stereotipi (la Cucinotta), che vive in una perenne spirale di delirio, sempre in pericoloso bilico tra realtà e fantasia, a causa del trauma di una feroce violenza subita da un maniaco travestito da Frankenstein. Finchè, per ritrovare il successo, visto che i suoi ultimi copioni vengono sistematicamente rifiutati, decide di compiere una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 25 luglio 2022) Si tratta di un’operatografica a episodi, di genere noir, nel quale la bellissima attrice siciliana, lanciata dal compianto Massimo Troisi, è affiancata da Franco Oppini, Emy Bergamo, Gioia Scola, Adolfo Margiotta, Nicholas Gallo, Chiara Campanella, Nadia Bengala con la partecipazione straordinaria di Sebastiano Somma. Una produzione di Sergio De Angelis per Cinemusa/Cinedea, col contributo artistico di Angelo Bassi e distribuzione Parker. È la storia di una stramba regista fuori dagli stereotipi (la), che vive in una perenne spirale di delirio, sempre in pericoloso bilico tra realtà e fantasia, a causa del trauma di una feroce violenza subita da un maniaco travestito da Frankenstein. Finchè, per ritrovare il successo, visto che i suoi ultimi copioni vengono sistematicamente rifiutati, decide di compiere una ...

