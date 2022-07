Premio Demetra, Montalbetti (Comieco): "Valorizzare letteratura ambientale" (Di lunedì 25 luglio 2022) Rio nell'Elba (LI), 25 lug. (Adnkronos) - “L'emergenza ambientale è diventata, purtroppo, un dato costante da molti anni, però l'attenzione alla letteratura ambientale è stata in Italia molto modesta e per questo abbiamo pensato che fosse necessario Valorizzare ciò che viene prodotto dal punto di vista letterario sulle tematiche ambientali. La prima edizione del Premio Demetra aveva ricevuto una immediata risposta da parte di una quarantina di autori di opere dedicate proprio al tema ambientale. Dopo questo risultato importante abbiamo deciso di proseguire quest'anno e abbiamo ottenuto un sensibile incremento della partecipazione, è arrivato il 60% in più di opere". Così Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco, a margine della ... Leggi su iltempo (Di lunedì 25 luglio 2022) Rio nell'Elba (LI), 25 lug. (Adnkronos) - “L'emergenzaè diventata, purtroppo, un dato costante da molti anni, però l'attenzione allaè stata in Italia molto modesta e per questo abbiamo pensato che fosse necessariociò che viene prodotto dal punto di vista letterario sulle tematiche ambientali. La prima edizione delaveva ricevuto una immediata risposta da parte di una quarantina di autori di opere dedicate proprio al tema. Dopo questo risultato importante abbiamo deciso di proseguire quest'anno e abbiamo ottenuto un sensibile incremento della partecipazione, è arrivato il 60% in più di opere". Così Carlo, direttore generale di, a margine della ...

