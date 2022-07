Precipita per 30 metri con la bici e perde la vita sull’Altopiano del Montasio (Di lunedì 25 luglio 2022) Non ce l’ha fatta un escursionista che è caduto per una trentina di metri dal sentiero che va dai Piani del Montasio verso Piani di Là ad una quota di circa milleduecento metri. L’uomo stava percorrendo il sentiero con segnavia 622 in mountain bike assieme ad altri compagni di gita quando, non si sa se per un malore o per un errore, ha perso il controllo del mezzo Precipitando. La chiamata è arrivata alla centrale operativa poco dopo le 13 e la Sores ha allertato i soccorritori della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e Speleologico assieme a quelli della Guardia di Finanza e l’elisoccorso regionale. L’elisoccorso ha verricellato sul posto l’equipe tecnico sanitaria ma il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso del ciclista. Dopo l’autorizzazione del magistrato la salma è stata ... Leggi su udine20 (Di lunedì 25 luglio 2022) Non ce l’ha fatta un escursionista che è caduto per una trentina didal sentiero che va dai Piani delverso Piani di Là ad una quota di circa milleduecento. L’uomo stava percorrendo il sentiero con segnavia 622 in mountain bike assieme ad altri compagni di gita quando, non si sa se per un malore o per un errore, ha perso il controllo del mezzondo. La chiamata è arrivata alla centrale operativa poco dopo le 13 e la Sores ha allertato i soccorritori della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e Speleologico assieme a quelli della Guardia di Finanza e l’elisoccorso regionale. L’elisoccorso ha verricellato sul posto l’equipe tecnico sanitaria ma il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso del ciclista. Dopo l’autorizzazione del magistrato la salma è stata ...

