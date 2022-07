Politiche 2022, Calenda: "Se vinciamo mettiamo Draghi a Palazzo Chigi chiuso a chiave" (Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 luglio 2022 Le parole del leader di Azione Carlo Calenda a margine della presentazione del "Patto repubblicano" tra Azione e +Europa alla sede dell'Associazione della Stampa Estera a Roma. Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 luglioLe parole del leader di Azione Carloa margine della presentazione del "Patto repubblicano" tra Azione e +Europa alla sede dell'Associazione della Stampa Estera a Roma.

fattoquotidiano : Protagonista della combine sulle nomine di importanti uffici giudiziari, l'ex magistrato è sotto processo per corru… - Adnkronos : #Elezionipolitiche2022, Letta: 'Sarà una campagna casa per casa, strada per strada'. #Elezioni - Adnkronos : #Brunetta prepara #listone da #Toti a #Speranza per portare avanti l'Agenda #Draghi - StefaniaVaselli : RT @Adnkronos: #Elezionipolitiche2022, Letta: 'Sarà una campagna casa per casa, strada per strada'. #Elezioni - rossanap313 : RT @ItalyInFreiburg: ?? Il 25 settembre di terranno le #elezioni politiche Gli Italiani all’estero possono votare per corrispondenza o in… -