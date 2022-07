(Di lunedì 25 luglio 2022) La Juve sta per lasciare la California per una tappa di due giorni in Texas, dove domani sera (nella notte di mercoledì in Italia) affronterà il Barcellona nella seconda amichevole statunitense. La squadra ha lavorato presto, in mattinata, per essere pronta a partire nel primo pomeriggio: nel menu lavoro tattico pre partita, con focus sull’analisi sulle situazioni che potranno verificarsi da palla inattiva. Intanto arriva un aggiornamento sulle condizioni di: “a seguito del dolore riferito al ginocchio destro, Paulè stato sottoposto ad approfondimenti radiologici che hanno evidenziato una lesione del menisco laterale. Nelle prossime ore sarà sottoposto ad una consulenza ortopedica specialistica. Pertanto, non prenderà parte alladiper proseguire le cure“. L'articolo CalcioWeb.

CalcioWeb

Pogba salta la trasferta di Dallas: aggiornamenti sull'infortunio del calciatore della Juventus La Juve sta per lasciare la California per una tappa di due giorni in Texas, dove domani sera (nella notte di mercoledì in Italia) affronterà il Barcellona nella seconda amichevole statunitense.