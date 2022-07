(Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 lug. (Adnkronos/Labitalia) - “Un importante progetto, che vede il coinvolgimento dell'(insieme ai ministeri del Lavoro e degli Interni, Inps, Inl, Anpal, Ocse, Guardia di Finanza, Carabinieri, Conferenza delle Regioni), riguarda l'adozione del ‘al', definita dal ministro Orlando una sfida che le istituzioni – in coerenza con gli obiettiviMissione 5 del‘Politiche del lavoro e dell'occupazione' – devono affrontare nel 2022. Questo strumento, infatti, si propone di contrastare il fenomeno del lavoro nero radicato in molti contesti produttivi”. A dirlo il presidente dell', Franco, presentando la Relazione annuale 2021 ...

Adnkronos

... i risultati economici conseguiti e gli obiettivi strategici per il futuro,ha citato il ... impegnati nell'esecuzione dei singoli interventi previsti dal. Le opere pubbliche che dovranno ......il proprio patrimonio di competenze ed esperienze nella sfida per l'attuazione del, coniugando ... A dirlo il presidente dell'Inail, Franco, presentando la Relazione annuale 2021 dell'... Pnrr, Bettoni (Inail): "Adesione a Piano nazionale della lotta al sommerso" “La ripresa delle attività produttive dopo la pandemia deve proseguire in accordo con l’esigenza primaria di garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro” | Attualità, Blog, In evidenza ...Al netto dei contagi da Covid-19, gli infortuni «tradizionali» in aumento del 20% rispetto al 2020. Per quanto riguarda l’andamento infortunistico, nel 2021 sono stati denunciati all’Inail poco più di ...