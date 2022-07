Pnrr | Bettoni Inail | Adesione a Piano nazionale della lotta al sommerso

(Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 lug. (Adnkronos/Labitalia) - “Un importante progetto, che vede il coinvolgimento dell'(insieme ai ministeri del Lavoro e degli Interni, Inps, Inl, Anpal, Ocse, Guardia di Finanza, Carabinieri, Conferenza delle Regioni), riguarda l'adozione del ‘al', definita dal ministro Orlando una sfida che le istituzioni – in coerenza con gli obiettiviMissione 5 del‘Politiche del lavoro e dell'occupazione' – devono affrontare nel 2022. Questo strumento, infatti, si propone di contrastare il fenomeno del lavoro nero radicato in molti contesti produttivi”. A dirlo il presidente dell', Franco, presentando la Relazione annuale 2021 ...

... i risultati economici conseguiti e gli obiettivi strategici per il futuro,ha citato il ... impegnati nell'esecuzione dei singoli interventi previsti dal. Le opere pubbliche che dovranno ......della Missione 5 del. (Teleborsa) - I fondi stanziati dall'Unione europea nell'ambito del programma Next Generation EU rappresentano per l'Italia "un'opportunità imperdibile per rafforzare il processo di ...