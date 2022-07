Pizza da oltre 100 euro a Jesolo (Di lunedì 25 luglio 2022) "Mimi la regina da 24K" è la Pizza da 99 euro che si può trovare a Jesolo: sui social è subito scattato il paragone con Flavio Briatore Pizza con foglie d’oro a 99 euro a Jesolo su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di lunedì 25 luglio 2022) "Mimi la regina da 24K" è lada 99che si può trovare a: sui social è subito scattato il paragone con Flavio Briatorecon foglie d’oro a 99su Donne Magazine.

ElisaconlaL : RT @la_radice: @lvogruppo Attenzione perchè adesso oltre al caldo, la pizza, il freddo e la cioccolata arriva l'henné per le lentiggini. EB… - la_radice : @lvogruppo Attenzione perchè adesso oltre al caldo, la pizza, il freddo e la cioccolata arriva l'henné per le lenti… - Bethsaniki : @essereunonda Amo pizza dog lo metti per sembrare anche tenero a , ma sappiamo che i tuoi pensieri vanno oltre per Caterina - rosariavenerus1 : @AntalJonathan @MariaConversano @311titti Condivido !Mi dispiace proprio questo campanilismo ad oltranza,c’è altro… - MattiaSoccorsi : @fullmetalnapoli @mgn1979 @Edivad28 @tuttonapoli Pensa un po' hai una storia talmente misera che hai vinto anche me… -