Piano B degli Usa sull’export di grano ucraino. Mosca: i nostri attacchi solo contro infrastrutture militari (Di lunedì 25 luglio 2022) C’è un Piano B degli Usa e di Kiev per esportare il grano ucraino, ha rivelato l’amministratrice dell’agenzia per lo sviluppo internazionale americana, Samantha Power. Il Piano alternativo per permettere le esportazioni di grano dopo l’attacco di due giorni fa contro il porto di Odessa a cui stanno lavorando gli Stati Uniti e l’Ucraina “coinvolge strade, ferrovie e l’invio di chiatte, oltre che adattamenti del sistema ferroviario in modo che possa essere allineato a quello in Europa, in modo che le esportazioni possano uscire più rapidamente”. “Lavoriamo a piani di emergenza perché non c’è modo di potersi fidare di quello che dice Putin”, ha aggiunto Power, parlando con la Cnn. La responsabile di Usaid ha poi espresso l’auspicio che l’accordo sul ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 25 luglio 2022) C’è unUsa e di Kiev per esportare il, ha rivelato l’amministratrice dell’agenzia per lo sviluppo internazionale americana, Samantha Power. Ilalternativo per permettere le esportazioni didopo l’attacco di due giorni fail porto di Odessa a cui stanno lavorando gli Stati Uniti e l’Ucraina “coinvolge strade, ferrovie e l’invio di chiatte, oltre che adattamenti del sistema ferroviario in modo che possa essere allineato a quello in Europa, in modo che le esportazioni possano uscire più rapidamente”. “Lavoriamo a piani di emergenza perché non c’è modo di potersi fidare di quello che dice Putin”, ha aggiunto Power, parlando con la Cnn. La responsabile di Usaid ha poi espresso l’auspicio che l’accordo sul ...

