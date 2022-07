Pesaro, la denuncia dell’ex cestista Joe Blair: «Fermato dalla polizia perché sono nero» – Il video (Di lunedì 25 luglio 2022) Fermato dalla polizia per un controllo ai documenti. Il motivo? «Il colore della pelle». È successo a Pesaro a Joe Blair, ex campione di basket, in Italia dal 1998 e per anni alla Scavolini Pesaro, che è stato avvicinato dagli agenti mentre si trovava fuori da una lavanderia insieme ai figli. Alla richiesta dei documenti, l’ex giocatore, ora allenatore in Nba, ha mostrato la patente statunitense e, subito dopo, ha denunciato l’accaduto su Instagram con una serie di storie, diventate virali in pochi minuti. La denuncia su Instagram «Mi hanno controllato perché ho la pelle nera – sostiene Blair – e quando hanno capito chi ero hanno detto: “Sei l’ex giocatore, allora ti lasciamo andare”». Una situazione simile a ... Leggi su open.online (Di lunedì 25 luglio 2022)per un controllo ai documenti. Il motivo? «Il colore della pelle». È successo aa Joe, ex campione di basket, in Italia dal 1998 e per anni alla Scavolini, che è stato avvicinato dagli agenti mentre si trovava fuori da una lavanderia insieme ai figli. Alla richiesta dei documenti, l’ex giocatore, ora allenatore in Nba, ha mostrato la patente statunitense e, subito dopo, hato l’accaduto su Instagram con una serie di storie, diventate virali in pochi minuti. Lasu Instagram «Mi hanno controllatoho la pelle nera – sostiene– e quando hanno capito chi ero hanno detto: “Sei l’ex giocatore, allora ti lasciamo andare”». Una situazione simile a ...

