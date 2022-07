“Però ha gli occhi azzurri come le razze superiori” | Il web non perdona lo scivolone di Lucia Annunziata, cos’è successo (Di lunedì 25 luglio 2022) L’intervista al ministro per la Pubblica Amministrazione ha generato non poche polemiche per le assurde parole pronunciate da Lucia Annunziata. La vicenda Un’intervista destinata fin da subito a far discutere quella rilasciata dal ministro Brunetta alla trasmissione ‘Mezz’ora in più’ su Rai 3. Ma non sono solo le parole del ministro ad aver generato una reazione a catena sul web. Sono, soprattutto, quelle della giornalista che, pur si presume nell’ironia, ha fatto delle esternazioni decisamente infelici. Brunetta: “Nano? Ne ho sofferto quando me lo dicono, ma ho fatto tanto” Fra i temi affrontati nel corso dell’intervista Brunetta, ormai ex Forza Italia, ha voluto parlare apertamente della questione dell’altezza. Un tema indubbiamente delicato e viene spesso usato dagli avversari politici per attaccarlo. “Mi dicono tappo o nano e ho ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 25 luglio 2022) L’intervista al ministro per la Pubblica Amministrazione ha generato non poche polemiche per le assurde parole pronunciate da. La vicenda Un’intervista destinata fin da subito a far discutere quella rilasciata dal ministro Brunetta alla trasmissione ‘Mezz’ora in più’ su Rai 3. Ma non sono solo le parole del ministro ad aver generato una reazione a catena sul web. Sono, soprattutto, quelle della giornalista che, pur si presume nell’ironia, ha fatto delle esternazioni decisamente infelici. Brunetta: “Nano? Ne ho sofferto quando me lo dicono, ma ho fatto tanto” Fra i temi affrontati nel corso dell’intervista Brunetta, ormai ex Forza Italia, ha voluto parlare apertamente della questione dell’altezza. Un tema indubbiamente delicato e viene spesso usato dagli avversari politici per attaccarlo. “Mi dicono tappo o nano e ho ...

adrianobiondi : Annunziata a #Brunetta: 'Però c'ha gli occhi azzurri, lei. Una cosa ce l'ha delle razze superiori'. Brunetta (dopo… - romeoagresti : Discreta ? di #Bonucci a #DeLigt: “Penso che alla base di tutto serva rispetto, il gruppo con cui è stato tre anni… - GiovaQuez : No allo Ius Scholae perché 'gli italiani hanno altre priorità e problemi'. Nel mentre però passo la campagna eletto… - v_m_a_x_i_m_o : RT @GiovaQuez: No allo Ius Scholae perché 'gli italiani hanno altre priorità e problemi'. Nel mentre però passo la campagna elettorale parl… - MiaomiaoCh : RT @GiovaQuez: No allo Ius Scholae perché 'gli italiani hanno altre priorità e problemi'. Nel mentre però passo la campagna elettorale parl… -

Sbarchi , degrado e violenze : tutte le colpe della sinistra Gli altri non vengono assorbiti dal sistema. Nasce così una schiera di fantasmi che vive di ... Non per il Pd, però, che col suo alfiere Enrico Letta continua a essere interessato solo allo ius scholae . Modello 730/2022 precompilato, dati della Certificazione Unica assenti: istruzioni sulla verifica Nella Certificazione Unica sono indicati, tra gli altri, le seguenti informazioni: il reddito di ... Ci sono, però, casi particolari in cui il contribuente accedendo al modello 730/2022 precompilato ... La Stampa altri non vengono assorbiti dal sistema. Nasce così una schiera di fantasmi che vive di ... Non per il Pd,, che col suo alfiere Enrico Letta continua a essere interessato solo allo ius scholae .Nella Certificazione Unica sono indicati, traaltri, le seguenti informazioni: il reddito di ... Ci sono,, casi particolari in cui il contribuente accedendo al modello 730/2022 precompilato ... Mondiali di atletica, il peso dell'Italia oltre l'oro