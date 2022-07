Per l‘Ue l‘India può essere l‘alternativa economica alla Cina

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 25 luglio 2022) Da Paese fondatore del Movimento dei non allineati, l’India negli ultimi decenni, almeno in apparenza, ha cercato di conservare una posizione neutrale negli affari internazionali e di tenersilarga da alleanze militari formali. Non a caso, Nuova Delhi non ha condannato il colpo di Stato militare in Birmania che ha rovesciato il governo di Aung San Suu Kyi il primo febbraio 2021, l’annessione russa della Crimea nel 2014, la guerra civile in Libia nel 2011 e la guerra in Georgia nel 2008, per citare alcuni esempi. L’India non condannò pubblicamente neanche l’invasione russa dell’Afghanistan per non rischiare di inimicarsi l’Unione Sovietica. Più di recente, il governo indiano si è rifiutato di condannare la guerra e di adeguarsi alle sanzioni occidentali imposteRussia di Putin per l’aggressione ai danni dell’Ucraina, al contrario di quanto ha ...