Per EudraVigilance i vaccini non hanno causato quasi 2 milioni di eventi avversi e «oltre 46 mila morti»

(Di lunedì 25 luglio 2022) Il 22 luglio 2022 su Facebook è stata pubblicata la foto di un cartellone pubblicitario. Vengono riportati i presunti effettideianti-Covid: più di 1 milione e 90046. Questi dati, si legge sul cartellone, sarebbero aggiornati al 2 luglio 2022 e la fonte sarebbe, database dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema). L’immagine è accompagnata da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, in cui si afferma che il cartellone è stato affisso a Bologna. Il cartellone è reale, ma veicola delle notizie false. Stando ad alcune foto pubblicate su Facebook a luglio 2022, sembra che il cartellone oggetto di analisi sia stato affisso in almeno due luoghi diversi. Grazie agli elementi presenti vicino ...

