Pentathlon, Mondiali 2022: quinto posto per la staffetta femminile, oro per le padrone di casa dell’Egitto (Di lunedì 25 luglio 2022) Arriva un quinto posto per l’Italia, con tanto amaro in bocca, al termine della seconda giornata di gare per quel che riguarda i Campionati Mondiali di Pentathlon moderno 2022, in corso di svolgimento ad Alessandria d’Egitto. Oggi, infatti, era in programma la staffetta femminile e per i nostri colori era in azione la coppia formata da Alice Rinaudo (Fiamme Oro) e Ludovica Montecchia (Aeronautica Militare). Presso gli impianti dell’Arab Academy for Science Technology & Maritime Transport (AASTMT) le due azzurre hanno sfiorato la vittoria, passando dal secondo posto dopo la prova di equitazione al quinto conclusivo. La medaglia d’oro è andata alla coppia padrona di casa dell’Egitto (Morsy/Kandil) ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 luglio 2022) Arriva unper l’Italia, con tanto amaro in bocca, al termine della seconda giornata di gare per quel che riguarda i Campionatidimoderno, in corso di svolgimento ad Alessandria d’Egitto. Oggi, infatti, era in programma lae per i nostri colori era in azione la coppia formata da Alice Rinaudo (Fiamme Oro) e Ludovica Montecchia (Aeronautica Militare). Presso gli impianti dell’Arab Academy for Science Technology & Maritime Transport (AASTMT) le due azzurre hanno sfiorato la vittoria, passando dal secondodopo la prova di equitazione alconclusivo. La medaglia d’oro è andata alla coppia padrona di(Morsy/Kandil) ...

zazoomblog : Pentathlon Mondiali 2022: Stefano Frezza e Roberto Micheli decimi nella staffetta maschile - #Pentathlon #Mondiali… - sportface2016 : Italia decima nella staffetta maschile ai Mondiali di pentathlon - CatelliRossella : Pentathlon: da domani Mondiali in Egitto, 12 azzurri in gara - Sport - ANSA - Federpentathlon : Al via oggi ad Alessandria D’Egitto i Mondiali Senior di #pentathlonmoderno. Si parte con la staffetta maschile con… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Pentathlon: iniziano i Mondiali in Egitto, 12 azzurri in gara -