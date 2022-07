(Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) – Sono tante le iniziative che ruotano intorno al “Festival deie deglidi Strada – 49° Sagra del Cecatiello” in programma a, grazioso borgo del beneventano ai piedi del Taburno, dal 26 al 29 agosto 2022. Un evento organizzato dalla Pro Loco diin sinergia con il Comune die il patrocinio e con il patrocinio della Regione Campania, Università degli Studi del Sannio, Gal Taburno, Coldiretti, Parco Regionale Taburno-Camposauro e Unpli Provinciale. Diversi gli appuntamenti di domenica 28 agosto all’interno della kermesse culinaria: ci sarà la prima edizione del, organizzato in collaborazione con l’associazioneCamposauro e poi la II° ...

anteprima24.it

... domenica 28 agosto escursione diurbano (in collaborazione con l'associazione... Sagra del Cecatiello - Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada Dove:(Benevento). Date: ...... Coldiretti, 'Anspi' Santa Generosa - Ponte, Decathlon Benevento, Astaeaxt - Torrecuso, Asd 'La Dormiente' Camposauro, Asd 'Ponte 98', Pro loco 'Ad Pontem', e poi i Carabinieri die ... Paupisi, trekking urbano e raduno auto e moto d’epoca al 49° ‘Festival dei Sapori e Artisti di Strada’ Comunicato Stampa – Antonio Iesce Mancano meno di due mesi alla 49esima edizione del ‘Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada – Sagra del Cecatiello’ in programma a Paupisi dal 26 al 29 agosto 2 ...Mancano meno di due mesi alla 49esima edizione del ‘Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada – Sagra del Cecatiello’ in programma a Paupisi dal 26 al 29 agosto 2022 e già in paese c’è aria di sag ...