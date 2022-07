Papa in Canada: chiedo perdono per male fatto da tanti cristiani (Di lunedì 25 luglio 2022) "Vorrei ribadirlo con vergogna e chiarezza: chiedo umilmente perdono per il male commesso da tanti cristiani contro le popolazioni indigene". Così Papa Francesco a Maskwacis nel primo discorso del suo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 25 luglio 2022) "Vorrei ribadirlo con vergogna e chiarezza:umilmenteper ilcommesso dacontro le popolazioni indigene". CosìFrancesco a Maskwacis nel primo discorso del suo ...

RaiTre : Nella giornata in cui Papa Francesco inizia la sua visita in Canada per incontrare le comunità indigene e fare luce… - vaticannews_it : Il #viaggioapostolico di #PapaFrancesco in #Canada ci conduce, attraverso il filo della storia, a quello del 1984 d… - NicolaPorro : In Canada per il “mea culpa” agli indigeni e non nell’Est colpito dalla guerra. Una scelta che fa discutere…. ?? - BicakuAlbana : Astro Samantha Che tempo farà con il viaggio del Papa in Canada? - TerrinoniL : Canada: Papa Francesco incontra le comunità indigene a Maskwacis - Politica -