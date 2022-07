Papa Francesco | «Imploro perdono» Nel cimitero dei nativi canadesi ammette i crimini della colonizzazione

petergomezblog : Papa Francesco ai giovani: “Consumare meno carne per salvare l’ambiente e permettere a tutti di abitare il mondo co… - vaticannews_it : #PapainCanada Dopo circa 10 ore e mezzo di volo, l'aereo papale è giunto all'aeroporto di Edmonton. L'accoglienza d… - Corriere : Il Papa in Canada e la richiesta di perdono ai nativi per lo scandalo delle «scuole residenziali» - Saschaa57219265 : ??Non c'è grande interesse per vedere papa Francesco non si vedono più le folle osannanti e oceaniche che caratteri… - simona_com : RT @Agenzia_Ansa: 'Attendevo di giungere tra voi. È da qui, da questo luogo tristemente evocativo, che vorrei iniziare quanto ho nell'animo… -

Cosìnel discorso pronunciato a Maskwacis, in Canada, in occasione dell'incontro con le popolazioni indigene First Nations, Métis e Inuit, nel corso del suo viaggio apostolico per ...Il viaggio in Canada comincia con una visita al cimitero., accompagnato da alcuni anziani nativi delle popolazioni First Nations, Métis e Inuit, si raccoglie in preghiera davanti alle tombe del cimitero di Ermineskin, una delle scuole ...Caro direttore, Bergoglio in cerca di dote. La buona notizia è che il Papa, apparso un po' malconcio nei mesi scorsi, adesso sta bene e si .... Quella meno buona é che parte oggi per il Canada per dir ...Stamattina l'aereo papale - un volo Ita AZ 4000 - decollerà da Fiumicino per Edmonton, nello stato dell'Alberta e da lì, nei giorni a seguire, per il Quebec e per Iqualuit, a 300 km sud dal circolo po ...