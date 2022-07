Papa Bergoglio ‘indiano’, si fa mettere il copricapo tradizionale (Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – Bergoglio ‘indiano’. Il Papa, al termine dell’incontro coi nativi canadesi, si è fatto mettere il copricapo indiano e per qualche istante lo ha tenuto in testa. Un gesto nel segno della fratellanza. Bergoglio, nel salutare i capi indigeni al termine dell’incontro, resta in piedi senza appoggiarsi al bastone. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) –. Il, al termine dell’incontro coi nativi canadesi, si è fattoilindiano e per qualche istante lo ha tenuto in testa. Un gesto nel segno della fratellanza., nel salutare i capi indigeni al termine dell’incontro, resta in piedi senza appoggiarsi al bastone. L'articolo proviene da Italia Sera.

