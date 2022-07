Pallanuoto, World League 2022: risultati 25 luglio. La Spagna batte il Canada e si regala il Settebello (Di lunedì 25 luglio 2022) Oggi, lunedì 25 luglio, è scattata la seconda fase ad eliminazione diretta della Super Final di World League, in programma fino al 27 luglio a Strasburgo, in Francia: il Settebello di Alessandro Campagna ha liquidato per 14-7 la Serbia e si è qualificato alle semifinali di domani. L’avversaria dell’Italia sarà la Spagna, che ha regolato il Canada per 13-6. Dall’altra parte del tabellone sofferta vittoria degli Stati Uniti, che hanno piegato a fatica l’Australia per 12-11 e domani affronteranno la Francia, che ha sconfitto il Montenegro per 12-9. risultati SUPERFINAL 25 luglio Quarti di finale14.00 Serbia-Italia 7-14 16.00 Spagna-Canada 13-6 18.00 Australia-Stati Uniti 11-12 20.00 Montenegro-Francia ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 luglio 2022) Oggi, lunedì 25, è scattata la seconda fase ad eliminazione diretta della Super Final di, in programma fino al 27a Strasburgo, in Francia: ildi Alessandro Campagna ha liquidato per 14-7 la Serbia e si è qualificato alle semifinali di domani. L’avversaria dell’Italia sarà la, che ha regolato ilper 13-6. Dall’altra parte del tabellone sofferta vittoria degli Stati Uniti, che hanno piegato a fatica l’Australia per 12-11 e domani affronteranno la Francia, che ha sconfitto il Montenegro per 12-9.SUPERFINAL 25Quarti di finale14.00 Serbia-Italia 7-14 16.0013-6 18.00 Australia-Stati Uniti 11-12 20.00 Montenegro-Francia ...

