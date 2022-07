Pallanuoto, World League 2022: Italia in semifinale, Serbia battuta 14-7 (Di lunedì 25 luglio 2022) L’Italia supera 14-7 la Serbia e conquista la semifinale nella World League 2022 di Pallanuoto maschile. Partita sempre in controllo per gli uomini di Sandro Campagna, in vantaggio dal primo all’ultimo minuto. Domani il Settebello proverà a conquistare un posto in finale contro la vincente di Spagna-Canada. RIVIVI IL LIVE RISULTATI E CLASSIFICHE IL TABELLONE DEI QUARTI DI FINALE IL CALENDARIO DELLA FINAL EIGHT: DATE, ORARI E TV Gli azzurri partono nel migliore dei modi con un rigore messo a segno da Cannella, in un quarto di gioco in cui vanno asegno anche Marziali e Alesiani. Il secondo periodo vede protagonista Di Somma, che firma una doppietta che permette ai nostri di allungare fino al +3, prima del rigore di Subotic, che realizza dopo un fallo di Alesiani e ... Leggi su sportface (Di lunedì 25 luglio 2022) L’supera 14-7 lae conquista lanelladimaschile. Partita sempre in controllo per gli uomini di Sandro Campagna, in vantaggio dal primo all’ultimo minuto. Domani il Settebello proverà a conquistare un posto in finale contro la vincente di Spagna-Canada. RIVIVI IL LIVE RISULTATI E CLASSIFICHE IL TABELLONE DEI QUARTI DI FINALE IL CALENDARIO DELLA FINAL EIGHT: DATE, ORARI E TV Gli azzurri partono nel migliore dei modi con un rigore messo a segno da Cannella, in un quarto di gioco in cui vanno asegno anche Marziali e Alesiani. Il secondo periodo vede protagonista Di Somma, che firma una doppietta che permette ai nostri di allungare fino al +3, prima del rigore di Subotic, che realizza dopo un fallo di Alesiani e ...

