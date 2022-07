Pallanuoto, il Settebello schianta la Serbia e approda in semifinale di World League! Show dei giovani azzurri (Di lunedì 25 luglio 2022) La sconfitta con gli Stati Uniti di ieri è già alle spalle. Si alza la tensione e torna il vero Settebello: nei quarti di finale di World League a Strasburgo, contro una Serbia rimaneggiata, i vice campioni del mondo in carica si impongono per 14-7 ed agguantano il pass per il penultimo atto. Domani la sfida alla vincente di USA-Australia, che si disputerà in serata. Come detto, i campioni olimpici non erano assolutamente con la formazione tipo, anzi, una rosa sperimentale per i serbi che non erano stati convincenti in questi giorni. Fondamentale però stata la reazione della squadra di Sandro Campagna che, molto deludente ieri, è riuscita a svoltare in tutte le fasi di gioco (bene in difesa, eccellente in attacco). Cannella, Marziali ed Alesiani mettono già le cose in chiaro nel primo quarto che si chiude sul 3-2, ma il primo break ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 luglio 2022) La sconfitta con gli Stati Uniti di ieri è già alle spalle. Si alza la tensione e torna il vero: nei quarti di finale diLeague a Strasburgo, contro unarimaneggiata, i vice campioni del mondo in carica si impongono per 14-7 ed agguantano il pass per il penultimo atto. Domani la sfida alla vincente di USA-Australia, che si disputerà in serata. Come detto, i campioni olimpici non erano assolutamente con la formazione tipo, anzi, una rosa sperimentale per i serbi che non erano stati convincenti in questi giorni. Fondamentale però stata la reazione della squadra di Sandro Campagna che, molto deludente ieri, è riuscita a svoltare in tutte le fasi di gioco (bene in difesa, eccellente in attacco). Cannella, Marziali ed Alesiani mettono già le cose in chiaro nel primo quarto che si chiude sul 3-2, ma il primo break ...

