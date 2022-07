Osimhen: «De Laurentiis mi ha rassicurato sul futuro del Napoli, alle parole ha fatto seguire i fatti» (Di lunedì 25 luglio 2022) Osimhen e il suo futuro nell’intervista a Fabio Mandarini al Corriere dello Sport. Il Napoli la valuta oltre 100 milioni di euro. «Ho vissuto momenti molto difficili, anche privati, ma il Napoli mi è sempre stato vicino e questa è una delle ragioni per cui sono qui. Per cui gioco per il club e la squadra e mai per me stesso. Per il resto, credo di meritare il clamore e le cose buone che si dicono di me, pur ritenendo di poter migliorare ancora in tanti aspetti». A proposito di mercato: lei è stato accostato al Bayern, al Newcastle, all’Arsenal, allo United, all’Atletico. «Io sono al Napoli. E ho grande rispetto per il mio club». Siamo sinceri: i tifosi sono ancora preoccupati. «Sono solo voci di mercato: sto bene qui e non ho mai avuto rapporti così stretti con tutti come in questo momento. Ho ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 25 luglio 2022)e il suonell’intervista a Fabio Mandarini al Corriere dello Sport. Illa valuta oltre 100 milioni di euro. «Ho vissuto momenti molto difficili, anche privati, ma ilmi è sempre stato vicino e questa è una delle ragioni per cui sono qui. Per cui gioco per il club e la squadra e mai per me stesso. Per il resto, credo di meritare il clamore e le cose buone che si dicono di me, pur ritenendo di poter migliorare ancora in tanti aspetti». A proposito di mercato: lei è stato accostato al Bayern, al Newcastle, all’Arsenal, allo United, all’Atletico. «Io sono al. E ho grande rispetto per il mio club». Siamo sinceri: i tifosi sono ancora preoccupati. «Sono solo voci di mercato: sto bene qui e non ho mai avuto rapporti così stretti con tutti come in questo momento. Ho ...

