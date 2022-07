Osimhen-Anguissa-Spalletti | caso risolto | ecco cosa è successo nel ritiro del Napoli

(Di lunedì 25 luglio 2022) Undurato meno di 24 ore. Il tempo di sbollire il nervosismo e tornare a remare tutti insieme nella stessa direzione, per il bene del. Un episodio che, paradossalmente, potrebbe anche cementare il rapporto tra i protagonisti della vicenda, visto il lieto fine arrivata quasi immediatamente. Domenica 24 luglio infatti neldi Dimaro si è verificato un episodio che ha fatto preoccupare i tifosi azzurri, arrivati sulle Dolomiti per seguire da vicino ildel. Durante la partitella pomeridiana organizzata per concludere la seduta d’allenamento a porte aperte, è andato in scena un duro scontro verbale tra, dopo un’entrata troppo aggressiva del centrocampista su Ostigard: gli animi dei due giocatori si sono scaldati – ...

ForzAzzurri.net - Osimhen dimentica lo screzio con Spalletti: "Più motivato che mai" Il caso era stato chiuso già ieri da Frank Anguissa, su Instagram. E oggi Victor ...Andrè-Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, ha pubblicato una foto su Instagram in cui ha rassicurato tutti sull'episodio in allenamento con Victor Osimhen: "Siamo una squadra unita ancora ...