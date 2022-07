Osimhen al Bayern? Il membro dell’entourage esce allo scoperto! (Di lunedì 25 luglio 2022) Con gli addii di Mertens ed Insigne, il Napoli dovrà reinventarsi in attacco trovando nuove soluzioni di gioco con i nuovi innesti. Al momento, sembra convincere davvero tanto il neoacquisto Khvicha Kvaratskhelia, attaccante georgiano che dovrò raccogliere l’eredità di Insigne. Al centro dell’attacco dei partenopei però ci sarà sempre Victor Osimhen, il terminale offensivo degli azzurri non cambia: sarà lui anche per questa stagione il centravanti del Napoli. Osimhen (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)In particolare, proprio come riferito da Oma Akatugba (che fa parte dell’entourage di Osimhen) ai microfoni di CMIT TV, il nigeriano non vede l’ora di iniziare questa nuova stagione; ha poi parlato dell’episodio del litigio con Anguissa ma soprattutto spazza via tutte le ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 25 luglio 2022) Con gli addii di Mertens ed Insigne, il Napoli dovrà reinventarsi in attacco trovando nuove soluzioni di gioco con i nuovi innesti. Al momento, sembra convincere davvero tanto il neoacquisto Khvicha Kvaratskhelia, attaccante georgiano che dovrò raccogliere l’eredità di Insigne. Al centro dell’attacco dei partenopei però ci sarà sempre Victor, il terminale offensivo degli azzurri non cambia: sarà lui anche per questa stagione il centravanti del Napoli.(Photo by MIGUEL MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)In particolare, proprio come riferito da Oma Akatugba (che fa partedi) ai microfoni di CMIT TV, il nigeriano non vede l’ora di iniziare questa nuova stagione; ha poi parlato dell’episodio del litigio con Anguissa ma soprattutto spazza via tutte le ...

Daniele91Nap : Zielinski-West Ham Fabian- Premier/Liga Osimhen- Bayern? Lozano-Crystal Palace Koulibaly,Mertens e Insigne Ma è un… - gnavarino : RT @tuttonapoli: Osimhen, l’amico-giornalista: “Bayern? No, vuole vincere a Napoli! Ecco cos’è successo con Spalletti” - darioderrico : RT @Napoli_Report: .@OmaAkatugba, entourage #Osimhen, a @calciomercatoit: 'Non è vero che il #Bayern ha fatto una chiamata. Victor è felice… - NapoliNewsRobot : SOURCE - tuttonapoli Osimhen, l’amico-giornalista: “Bayern? No, vuole vincere a Napoli! Ecco cos’è successo con… - tuttonapoli : Osimhen, l’amico-giornalista: “Bayern? No, vuole vincere a Napoli! Ecco cos’è successo con Spalletti” -