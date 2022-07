Orsi: ''Caso Osimhen in allenamento? Spalletti fa bene a mettere in chiaro certe cose” (Di lunedì 25 luglio 2022) A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Nando Orsi, allenatore. Queste le sue parole: “La situazione portiere del Napoli? Secondo me ci devono essere un primo ed un secondo così come ci sono nell’Inter, nel Milan e nelle altre squadre. -afferma Orsi - In generale al Milan hanno Maignan che ha fatto benissimo. Sull’alternanza non ho nulla contro, ma penso che Meret sia un portiere che debba avere la responsabilità, la fiducia. Ha cominciato facendo il titolare, poi Ospina gli è subentrato e ha fatto benissimo. La società si fida di Meret o no? Pensa di avere un portiere importante o no? È un affare che è stato sfruttato poco. Con Ospina non è stata data la possibilità a Meret di venire fuori. Per il Napoli non è mai stato un grande problema il portiere, ma se prende portieri come Navas, vuol dire che in ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 25 luglio 2022) A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Nando, allenatore. Queste le sue parole: “La situazione portiere del Napoli? Secondo me ci devono essere un primo ed un secondo così come ci sono nell’Inter, nel Milan e nelle altre squadre. -afferma- In generale al Milan hanno Maignan che ha fatto benissimo. Sull’alternanza non ho nulla contro, ma penso che Meret sia un portiere che debba avere la responsabilità, la fiducia. Ha cominciato facendo il titolare, poi Ospina gli è subentrato e ha fatto benissimo. La società si fida di Meret o no? Pensa di avere un portiere importante o no? È un affare che è stato sfruttato poco. Con Ospina non è stata data la possibilità a Meret di venire fuori. Per il Napoli non è mai stato un grande problema il portiere, ma se prende portieri come Navas, vuol dire che in ...

