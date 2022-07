Oroscopo Paolo Fox 26 luglio 2022, malinconia e romanticismo per Cancro (Di lunedì 25 luglio 2022) Ben ritrovati all'appuntamento con Paolo Fox e il suo immancabile Oroscopo quotidiano. In questo 26 luglio le stelle registrano delle importanti transizioni come la Luna in Cancro. C'è chi dovrà tenere gli occhi bene aperti e seguire le indicazioni di Fox per salvare la giornata e c'è chi, invece, godrà di un martedì intenso e ricco di passione. Amore, soldi, lavoro, scopriamo che giornata aspettarci. Oroscopo 26 luglio di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete – Siete sempre pronti per grandi missioni, ma talvolta capitano giornate con il freno a mano tirato. Le prossime 48 ore saranno pesanti e nervose, prendetevi del tempo se possibile. Siate pazienti e contenetevi nel parlare. Dei problemi di famiglia potrebbero portare amarezze. Toro – ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 25 luglio 2022) Ben ritrovati all'appuntamento conFox e il suo immancabilequotidiano. In questo 26le stelle registrano delle importanti transizioni come la Luna in. C'è chi dovrà tenere gli occhi bene aperti e seguire le indicazioni di Fox per salvare la giornata e c'è chi, invece, godrà di un martedì intenso e ricco di passione. Amore, soldi, lavoro, scopriamo che giornata aspettarci.26diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete – Siete sempre pronti per grandi missioni, ma talvolta capitano giornate con il freno a mano tirato. Le prossime 48 ore saranno pesanti e nervose, prendetevi del tempo se possibile. Siate pazienti e contenetevi nel parlare. Dei problemi di famiglia potrebbero portare amarezze. Toro – ...

infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox del 26 luglio: martedì d’amore, ecco per chi - angiuoniluigi : RT @leggoit: Come sarà la tua giornata? Le previsioni di PAOLO FOX. ? - ParliamoDiNews : Oroscopo di Paolo Fox di oggi 25 luglio 2022 #oroscopo #paolo #luglio #25luglio - leggoit : Come sarà la tua giornata? Le previsioni di PAOLO FOX. ? - MondoTV241 : Oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 25 luglio 2022 #oroscopo #paolofox -