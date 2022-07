Oroscopo giornaliero | 25 luglio 2022

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 25 luglio 2022) La luna in Gemelli crea un’utile connessione con il taskmaster Saturno in Acquario oggi alle 00:27, incoraggiandoci a stabilire confini e riflettere sui nostri limiti. Venere in Cancro si schiera con Giove in Ariete alle 02:13 del mattino, il che può ispirare un’atmosfera divertente e affettuosa, ma fai attenzione a non spendere troppo o indulgere