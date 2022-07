Oroscopo di Paolo Fox del giorno 25 luglio 2022: confusione per il Cancro, gioia per i nati sotto il segno del Leone (Di lunedì 25 luglio 2022) segno per segno ecco l’Oroscopo di lunedì 25 luglio, primo giorno della settimana di questo mese caldissimo, con le previsioni elaborate da Paolo Fox. Oroscopo Ariete Lunedì il cielo indica per i nati nell’Ariete la necessità di essere molto prudenti nell’amore e di non prendere troppo di petto le varie situazioni. Nell’ambito del lavoro non si devono rimandare dei colloqui con i superiori. Oroscopo Toro Per i nati nel segno per quanto riguarda l’amore, è il momento giusto per cercare di ampliare la conoscenza di una persona, mentre nel lavoro ci saranno dei momenti di fatica ma non tarderanno i risultati. Oroscopo Gemelli Quello di lunedì è un bel cielo per i ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 25 luglio 2022)perecco l’di lunedì 25, primodella settimana di questo mese caldissimo, con le previsioni elaborate daFox.Ariete Lunedì il cielo indica per inell’Ariete la necessità di essere molto prudenti nell’amore e di non prendere troppo di petto le varie situazioni. Nell’ambito del lavoro non si devono rimandare dei colloqui con i superiori.Toro Per inelper quanto riguarda l’amore, è il momento giusto per cercare di ampliare la conoscenza di una persona, mentre nel lavoro ci saranno dei momenti di fatica ma non tarderanno i risultati.Gemelli Quello di lunedì è un bel cielo per i ...

