Ora mamma corre a casa a farti lo zainetto per andare in vacanza (o a fare la rivoluzione) (Di lunedì 25 luglio 2022) Questo è il periodo dell'anno in cui si esce di più la sera, in città. Manca infatti pochissimo ad agosto; il che, nella nazione fondata sulla cottura al dente della pasta e sulla chiusura di tutto ad agosto, significa che manca poco al momento in cui molte persone partono per qualche meta di villeggiatura. Occorre quindi vedersi, salutarsi, mica partirai senza prima una birra. No, non sono qui a chiedere retoricamente che bisogno abbiamo di vedere prima delle partenze – cioè: prima di agosto e prima di Natale – gente che stiamo serenamente senza vedere il resto dell'anno. Sono qui a notare una costante di queste serate: a un certo punto, c'è sempre una donna che deve andare via prima, nel gruppo di amici. È una donna piacente o no, trentenne o quarantenne o cinquantenne, con un lavoro o che vive di rendita, interessata ai segni zodiacali o alla ...

