Ombrellone, albergo e ristorante: quanto costano (davvero) le vacanze (Di lunedì 25 luglio 2022) vacanze sempre più care, ecco quanto dovranno pagare gli italiani per andare in ferie. Dal viaggio all'albergo, tutti gli aumenti Leggi su ilgiornale (Di lunedì 25 luglio 2022)sempre più care, eccodovranno pagare gli italiani per andare in ferie. Dal viaggio all', tutti gli aumenti

StefanBernstein : @elcondeguido @GiuliaCortese1 Infatti in riviera romagnola stai anche un mese ad aspettare un posto in albergo, al… - rico6868 : @trattomale Alle Canarie non me ne sono pentito. La mia ex mi raccomadava di portarmi il telo da spiaggia, l'ombrel… - AppostaMi : @Tina30564 @MagGiulio @VittorioSgarbi 15 giorni di stabilimento economico super affollato a Sperlonga a luglio cost… - BenissimoVa : Le nonnette dell'ombrellone di fianco quest'anno hanno cambiato albergo e si trovano meglio rispetto all'estate sco… -