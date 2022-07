Offerte Vodafone fibra per nuovi clienti (Di lunedì 25 luglio 2022) Offerte Vodafone fibra con o senza linea fissa grazie alla tecnologia FWA ovvero Fixed Wireless Access (accesso wireless fisso) che permette ai dati di viaggiare attraverso la rete 4G/4G+ arrivando direttamente all’abitazione del cliente, che ne usufruisce allo stesso modo di un servizio di linea fissa in offerta a 21,90€. Oppure con il tipico collegamento di rete in fibra ottica casalingo in offerta a soli 24,90€ e se sei cliente mobile paghi ancora meno, inoltre la tariffa per la linea fissa è senza limiti, senza vincoli e con attivazione gratuita. La tariffa in fibra ottica dell’operatore inglese esclusiva per chi attiva Internet Unlimited online, perché solo attivando sul sito Web dell’operatore rosso avrai chiamate illimitate incluse nel costo. Attiva fibra ... Leggi su pantareinews (Di lunedì 25 luglio 2022)con o senza linea fissa grazie alla tecnologia FWA ovvero Fixed Wireless Access (accesso wireless fisso) che permette ai dati di viaggiare attraverso la rete 4G/4G+ arrivando direttamente all’abitazione del cliente, che ne usufruisce allo stesso modo di un servizio di linea fissa in offerta a 21,90€. Oppure con il tipico collegamento di rete inottica casalingo in offerta a soli 24,90€ e se sei cliente mobile paghi ancora meno, inoltre la tariffa per la linea fissa è senza limiti, senza vincoli e con attivazione gratuita. La tariffa inottica dell’operatore inglese esclusiva per chi attiva Internet Unlimited online, perché solo attivando sul sito Web dell’operatore rosso avrai chiamate illimitate incluse nel costo. Attiva...

giannifioreGF : Offerte #Vodafone #fibra per nuovi clienti - pianetacellular : ci risiamo, altro aumento in arrivo per i clienti #Vodafone: l'operatore a partire dal 15 settembre 2022 aumenterà… - paulmarkez : @VodafoneIT Quanto costa la navigazione internet in Italia con il solo piano Vodafone 25 New, senza offerte aggiuntive? Grazie - ParliamoDiNews : Vodafone Family Plan: Fibra e Mobile in 5G a soli 34,90€ #Offerte #22luglio -