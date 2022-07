Nuovo aggiornamento Instagram per le mappe social (Di lunedì 25 luglio 2022) Mark Zuckerberg , CEO di Facebook - Meta , annuncia l'arrivo di una nuova esperienza su Instagram: un Nuovo sistema di ricerca basato su mappe dinamiche. Prima di questo Nuovo aggiornamento era ... Leggi su globalist (Di lunedì 25 luglio 2022) Mark Zuckerberg , CEO di Facebook - Meta , annuncia l'arrivo di una nuova esperienza su: unsistema di ricerca basato sudinamiche. Prima di questoera ...

globalistIT : - GrossetoNotizie : Incendio Cinigiano: nella notte ripresi alcuni focolai. Il sindaco: “Tenete chiuse le finestre” - Nuovo aggiornamen… - Buck4ss : Tra poco nuovo aggiornamento di semantic error e le cose inizieranno ad essere....... ???? E QUINDI NIENTE NON VEDO L'ORA - D_Minuti : Piccolo aggiornamento: sto scrivendo e non so se questo sia un refuso oppure un nuovo e perfetto neologismo per des… - folklorve : no va be con il nuovo aggiornamento non ci capisco niente non riesco più a trovare la live -